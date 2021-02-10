"Стыд и позор!": дочь Спартака Мишулина претендует на богатое наследство незнакомого деда

Актриса театра и кино Карина Мишулина – дочь прославленного российского актера Спартака Мишулина и Валентины Казаковой. Спартак Васильевич не знал, кто его отец, но предполагал, что это писатель Александр Фадеев. Сегодня Карина рассказала, что семья ее деда найдена.

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