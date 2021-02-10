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"Стыд и позор!": дочь Спартака Мишулина претендует на богатое наследство незнакомого деда

Карина Мишулина. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса театра и кино Карина Мишулина – дочь прославленного российского актера Спартака Мишулина и Валентины Казаковой. Спартак Васильевич не знал, кто его отец, но предполагал, что это писатель Александр Фадеев. Сегодня Карина рассказала, что семья ее деда найдена.
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Несмотря на вновь обретенную семью Карина Мишулина не стала претендовать на наследство деда. У ее родственника осталось внушительно наследство. Но на предложение поехать в его дом и расставить все точки над и она отказалась.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

В своем "Инстаграм" Карина Мишулина рассказала, что для нее является дикостью тот факт, когда после смерти забытого родственника возникают его взрослые дети и просят долю. при этом при жизни человека они не общались.

"Особенно поражает когда подобное делают взрослые мужчины, порой, борющиеся с вдовами или детьми ушедшего и считающие, что они имеют право", – призналась Карина Мишулина.

Карина считает, что не имеет права на наследство. Если при жизни отца встречи и знакомства с дедом не произошло, то и никакого наследства она получать не имеет права. Для нее это стыд и позор. Хотя по закону считается, что она претендует на наследство.

Сейчас 41-летняя Карина Мишулина воспитывает двух дочек от разных мужчин – Кристину и Полину. Сейчас она состоит в браке с третьим мужем.

По словам Карины, ее отец обожал внучку. Звезда "Белого солнца пустыни" мечтал сыграть для нее "Карлсона", но в 2005-м его не стало.

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Автор: 10 февраля 2021, 19:58 Источник: Instagram • Требует проверки
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