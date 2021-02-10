"Стыд и позор!": дочь Спартака Мишулина претендует на богатое наследство незнакомого деда

Несмотря на вновь обретенную семью Карина Мишулина не стала претендовать на наследство деда. У ее родственника осталось внушительно наследство. Но на предложение поехать в его дом и расставить все точки над и она отказалась.
В своем "Инстаграм" Карина Мишулина рассказала, что для нее является дикостью тот факт, когда после смерти забытого родственника возникают его взрослые дети и просят долю. при этом при жизни человека они не общались.
"Особенно поражает когда подобное делают взрослые мужчины, порой, борющиеся с вдовами или детьми ушедшего и считающие, что они имеют право", – призналась Карина Мишулина.
Карина считает, что не имеет права на наследство. Если при жизни отца встречи и знакомства с дедом не произошло, то и никакого наследства она получать не имеет права. Для нее это стыд и позор. Хотя по закону считается, что она претендует на наследство.
Сейчас 41-летняя Карина Мишулина воспитывает двух дочек от разных мужчин – Кристину и Полину. Сейчас она состоит в браке с третьим мужем.
По словам Карины, ее отец обожал внучку. Звезда "Белого солнца пустыни" мечтал сыграть для нее "Карлсона", но в 2005-м его не стало.
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