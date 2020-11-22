Внучка Спартака Мишулина продолжила актерскую династию

Карина Мишулина, известная по роли в сериале "Физрук", является дочерью знаменитого актера Спартака Мишулина. Недавно женщина объявила в инстаграм-канале радостную новость – ее дочь Кристина дебютировала на актерских съемках.
Как сообщила дочь великого артиста, Спартак Мишулин писал в личном дневнике о желании видеть внучку актрисой. Карина уверена, что ее отец мечтал о продолжении актерской династии и при жизни делал для этого все возможное. Так, 17-летняя Кристина решила попробовать себя в роли кинозвезды. По словам Карины Мишулиной, эту возможность ей предоставил режиссер Михаил Жерневский.
Звезда сериала "Физрук" не уверена, что актерское мастерство станет для ее наследницы призванием и ремеслом всей жизни. Она очень переживает за Кристину и мысленно проигрывает за нее сцены. "Папа, я уверена, улыбается сейчас нам с небес!", – написала дочь Спартака Мишулина.
Напомним, что Карина Мишулина стала участницей программы "Судьба человека" и рассказала о семье. Женщина не может простить себя за то, что решила выйти замуж в тайне от отца. Поскольку в семье артиста не было места лжи и предательству, поступок дочери очень расстроил Спартака Мишулина и причинил ему боль.
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