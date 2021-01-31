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Эдита Пьеха лишилась самого дорого

Эдита Пьеха лишилась самого дорого

Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На протяжении нескольких десятков лет Эдита Пьеха радовала своих слушателей музыкальными хитами. Однако исполнительница пересмотрела жизненные ориентиры и вовсе отдалилась от сцены. Похоже, что всеми известная певица начала новую жизнь.
прочитано 1878 раз

83-летняя Эдита Станиславовна променяла концертную деятельность на тихую загородную жизнь. Артистка так устает от суеты, что сейчас ее жизнь сосредоточена вокруг членов семьи.

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Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

По словам самой певицы, в ней всегда будет жить страсть к музыке. Правда, теперь Эдита Пьеха предпочитает быть благодарным слушателем, а не вечно гастролирующим исполнителем.

"Я петь не могу, только слушать. Сама напелась. Я была не развратная артистка, а заводная", – заверила звезда.

Напомним, что за долгую карьеру Эдита Станиславовна сталкивалась с различными ситуациями. Среди поклонников нашлись и те, кто осуждал исполнительницу и порочил ее честь. Поговаривали, что ее, как "кабацкую певичку", нужно "выстирать по самое декольте".

Несмотря на общественную критику, артистка смогла зарекомендовать себя среди представителей российского шоу-бизнеса. Напомним, Эдита Пьеха впервые засияла на сцене в 1956-м году, когда в новогоднюю ночь выступила с ансамблем студентов Консерватории. С тех пор и начался ее путь к успеху и славе. Тогда и были записаны первые пластинки будущей вокалистки. Чуть позже она издаст более десяти дисков.

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Автор: 31 января 2021, 10:58 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Эдита Пьеха

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
«Променяла концертную деятельность на тихую жизнь»? Вы в своём уме? Ей 83 года! Какая концертная деятельность? Вы вообще читаете потом то,что пишете? Здоровья любимой певице!
Гость
Ответить
Надо вовремя уходить.
Гость 28 ноября Она пела в Кабуле.. Сказала, что настоящие мужчины здесь.Мы благодарны за столь высокую оценку...
Ответить
Спасибо ей -умная мудрая женщина - так считают афганцы , видевшие концерт 28 11 83.
1

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