Эдита Пьеха лишилась самого дорого

83-летняя Эдита Станиславовна променяла концертную деятельность на тихую загородную жизнь. Артистка так устает от суеты, что сейчас ее жизнь сосредоточена вокруг членов семьи.
По словам самой певицы, в ней всегда будет жить страсть к музыке. Правда, теперь Эдита Пьеха предпочитает быть благодарным слушателем, а не вечно гастролирующим исполнителем.
"Я петь не могу, только слушать. Сама напелась. Я была не развратная артистка, а заводная", – заверила звезда.
Напомним, что за долгую карьеру Эдита Станиславовна сталкивалась с различными ситуациями. Среди поклонников нашлись и те, кто осуждал исполнительницу и порочил ее честь. Поговаривали, что ее, как "кабацкую певичку", нужно "выстирать по самое декольте".
Несмотря на общественную критику, артистка смогла зарекомендовать себя среди представителей российского шоу-бизнеса. Напомним, Эдита Пьеха впервые засияла на сцене в 1956-м году, когда в новогоднюю ночь выступила с ансамблем студентов Консерватории. С тех пор и начался ее путь к успеху и славе. Тогда и были записаны первые пластинки будущей вокалистки. Чуть позже она издаст более десяти дисков.
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