Раскрыто настоящее местонахождение Заворотнюк

Ежедневно тысячи людей заходят на страницу старшей дочери Анастасии Заворотнюк в надежде хоть что-то узнать о состоянии актрисы. Но наследница звезды терпеть не может, когда лезут с расспросами. Вся семья словно воды в рот набрала.

О том, где сегодня находится Анастасия Заворотнюк, ходит много слухов. Говорили, в частности, что ее якобы выписали из элитной клиники и теперь она проходит курс реабилитации в загородном доме подмосковного Крекшина. Но увидеть ее пока никому не удалось.

Зато теперь совершенно понятно, где находится старшая дочь звезды – Анна Заворотнюк. В "Инстаграме" она выложила фото, на котором запечатлена пьющей горячий шоколад с маршмеллоу зимним вечером. Ценность и общественную значимость этого кадра обсуждать нет смысла. Но зато по фото можно легко понять, что белоснежная кровать, на которой сидит мнящая себя большой звездой Анна, находится в новом здании на нечетной стороне Ленинградского проспекта близ метро "Динамо". Там есть и отели, и элитные квартиры. И попавший в кадр стадион "ВТБ-Арена" – лучшие ориентир для желающих понять, где сейчас красавица.

Напомним, недавно представители Института молекулярной биологии РАН рассказали президенту России Владимиру Путину о способе борьбы со злокачественными новообразованиями с помощью вирусов. Главный научный сотрудник Петр Чумаков отметил, что этот метод не стали применять для лечения Анастасии Заворотнюк, поскольку она-де близка к стадии ремиссии.