Волшебный подарок: Заворотнюк в свой день рождения появилась перед обалдевшими россиянами

Вся страна молится сегодня за здоровье Анастасии Заворотнюк. Звезда "Моей прекрасной няни" борется с раком мозга. И, судя по оптимистичным постам в "Интернете" у ее старшей дочери, дело идет на поправку.

прочитано 1919 раз