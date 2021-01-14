Волшебный подарок: Заворотнюк в свой день рождения появилась перед обалдевшими россиянами

Сегодня Анна Заворотнюк отмечает 25-летие. И по случаю этого юбилея она порадовала своих обалдевших от счастья поклонников красивой фотосессией с бенгальскими свечами в заснеженном лесу. Это волшебный подарок всем россиянам, которые обожают и Анну, и ее талантливую маму.
"Самыи? главныи? день в жизни любого человека – это день его рождения, – считает Анна Заворотнюк. – Приходишь в этот мир и идешь по своеи? дороге жизни. Я оглядываюсь назад, за моими плечами уже 25 прожитых мною лет".
Поделилась наследница больной раком звезды и своими чаяниями, устремлениями. "Для меня очень важно куда эта дорога меня ведет и какои? я становлюсь, – написала она в "Инстаграме". – Для меня очень важно, какие люди окружают меня, потому что хорошие люди и друзья это подарок Бога. Для меня очень важны мои стремления, то чего я хочу достичь и какои? я хочу стать в отношении к своим близким, родным, друзьям, к знакомым и незнакомым людям, к природе, к вселеннои? я бы очень хотела во всем достичь гармонии".
Пока, правда, Анне это не очень хорошо удается. Она порой очень агрессивно реагирует на любые вопросы о состоянии звездной матери и объявила войну журналистам, которые выполняют свою работу по информированию населения.
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