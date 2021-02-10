Вертинская озвучила причины развода с Михалковым

76-летняя Анастасия Вертинская поделилась воспоминаниями о жизни с Никитой Михалковым. Актриса рассказала, почему рассталась с возлюбленным.



Звезда фильма "Человек-амфибия" познакомилась с Никитой Михалковым в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. Он часто вспоминал долгие вечера под окнами избранницы и бурные признания в любви.

Поженившись после рождения сына Степана, влюбленные расстались пять лет спустя. И Анастасия Вертинская, и Никита Михалков понимали, что несмотря на сильную взаимную любовь, оба нуждаются в другом.



Артистка призналась, что была одержима профессией. То же самое можно сказать о Михалкове – полностью отдаваясь своему призванию, он хотел видеть рядом хозяйку и хранительницу очага, а не карьеристку.

Анастасия Вертинская не жалеет о том, что они разошлись. Она отметила, что два таких сильных человека не могут жить вместе. Отношения бывших супругов прошли проверку временем и стали очень теплыми и дружескими.

Актриса отметила, что не видит себя в роли жены. Даже сейчас Анастасия Вертинская говорит, что не страдает комплексом одинокой женщины и вполне довольна своей жизнью. Общий сын Степан Михалков признавался, что мать всегда отзывалась об отце очень тепло.