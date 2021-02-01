"Разведенку" Гагарину засняли в объятиях с новым любовником

Слухи о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появились около года назад. Официально о разрыве пары стало известно летом, а развод после семи лет брака супруги оформили под конец 2020-го. Почти тут же заговорили о новом романе певицы.

Как говорят в Сети, избранником звезды стал ее саунд-продюсер Владимир Чиняев. Артистка никак не комментирует личную жизни. Знаменитость предпочитает отмалчиваться и по поводу развода со вторым мужем, и по поводу новых отношений.

Однако пару стали часто замечать вместе. Сначала оказалось, что Полина Гагарина в сопровождении нового ухажера улетела отдыхать на Мальдивы вместе с детьми. Стоит отметить, что Дмитрий Исхаков был категорически против того, чтобы бывшая жена ехала в путешествие с его ребенком и человеком, "статус которого совершенно не ясен". Впрочем, это не помешало звезде провести новогодние каникулы в теплых краях.

Накануне папарацци вновь заметили Полину Гагарину в компании Владимира Чиняева. Вечером в воскресенье артистка появилась на премьере фильма "Бывшие", однако на красной дорожке позировала одна. А после мероприятия девушка села в машину к саунд-продюсеру, и пара укатила в сторону загородного дома артистки.

Влюбленные остановились на заправке, где Полина Гагарина, пытаясь остаться незамеченной, купила кофе. До магазина артистка и ее предполагаемый любовник шли, держась за руки. Затем пара долго разговаривала, сидя в машине. Через некоторое время продюсер отвез певицу к дому. После этого они оставались в автомобиле еще пару часов, потом девушка зашла в особняк. Владимир Чиняев подниматься с ней не стал.