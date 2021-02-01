Черная от горя Купченко едва держалась на ногах у гроба Ланового

Василий Лановой пришел в этот легендарный театр в 1957 году и вскоре стал ведущим актером труппы. Более шести десятков ролей были сыграны здесь, среди которых Пушкин в "Шагах командора", Цезарь в "Антоний и Клеопатра", Троцкий в Брестском мире. Последняя премьера с участием Ланового – спектакль "Пристань", в котором он читал стихи, – вышла ровно десять лет назад.
На сцене, которой так долго и верно служил Василий Семенович, и был установлен гроб с его телом. Он утопает в цветах и венках, среди которых – от президента, от премьер-министра, от Министерства обороны...
Возле гроба сидят близкие актера – его третья жена Ирина Купченко и старший сын Александр Лановой. На едва держащуюся на ногах 72-летнюю Ирину Петровну больно смотреть. В браке с Лановым она состояла с 1972 года. Столько горя и радости было у них за эти полвека! Восемь лет назад они похоронили младшего сыны. Сегодня же она прощается с мужем...
Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Похоронят его на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.
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