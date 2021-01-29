"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша

Вдова Этуша опубликовал на "Фейсбуке" фото, сделанное несколько лет назад у входа в театр имени Евгения Вахтангова. Василий Лановой служил в нем с 1957 года и играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Бернарда Шоу ("Милый лжец") и многие другие.
Рядом с ним на снимке – ныне покойный муж Елены Этуш. Владимир Абрамович был на 12 лет старше и в Вахтанговском играл с 1945 года.
"Теперь они снова встретятся. Покойтесь с миром!" – написала Елена Евгеньевна на своей странице в социальной сети "Фейсбук". "Мне кажется у актеров есть такое место в Раю, где они встречаются, общаются и дальше продолжают играть, но мы можем их видеть только здесь на экране. В наших сердцах они всегда живы! Царствие Небесное", – вторит ей подруга в комментарии.
Напомним, Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019-го. Урна с его прахом была захоронена 13 марта в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Василий Лановой пережил друга и коллегу почти на два года.
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