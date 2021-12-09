Шукшина за бортом: от "ликвидированной" актрисы отказалась родная сестра

Отношения между членами семьи российского писателя Василия Шукшина были испорчены давно. В 2013-м младшая дочь писателя Василия Шукшина Ольга узнала, что большинством отчислений распоряжается ее племянница Анна (дочь Марии), после чего в семье произошел настоящий раскол. Ведь на деле племянница не была наследницей первой очереди. Оказалось, что ее обвели вокруг пальца.
"Мне никто напрямую не объяснил: зачем фонд, какие у него цели и задачи. Вся страна знает, что из-за квартиры отца, где я являюсь собственницей двух комнат, у нас с мамой начались проблемы", – рассказала Ольга Шукшина.
Сегодня 53-летняя считает, что се время была ни у дел звездной семьи. Возможно поэтому она не встала на сторону старшей сестры, когда ее ютуб-канал заблокировали по понятным причинам. Ольга считает, что Мария перегнула палку в своем желании изображать из себя эксперта.
Напомним, Мария Шукшина стала ярой противницей вакцинации от коронавируса, за что некоторые россияне отвернулись от нее. Сестра актрисы и общественника считает, что у нее не было права высказываться на данную тему. Ольга отметила, что у Марии нет не только медицинского, но и даже актерского образования. Шушкина напомнила, что ее сестра переводчик.