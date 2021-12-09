"Знакомьтесь!": едва родившая Арзамасова показала россиянам свое второе дитя

26-летняя российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова презентовала поклонникам свое новое детище. Недавно она стала мамой и, судя по всему, во время беременности времени зря не теряла.
Она написала книгу для детей, главным героем которой стал 11-летний мальчик Костя. Книгу под названием "Костик из солнечного переулка" одобрили в редакции и приняли в печать.
Радостной новостью Арзамасова поделилась с поклонниками в "Инстаграм", показав обложку издания. По словам актрисы, книга выйдет в продажу уже в начале следующего года.
"Знакомьтесь! Это мой Костик", – написала она.
Подзаголовок для книги гласит: Для маленьких взрослых и огромных детей". На ее обложке красуется светловолосый Костик с рыжим котом в руках. Лиза Арзамасова призналась, что для нее момент оказался очень волнительным, ведь она впервые написала книгу.
Поклонники с восторгом восприняли новость Арзамасовой и поздравили ее с литературным дебютом.
Напомним, недавно Лиза Арзамасова родила ребенка от хореографа Илья Авербуха. Актриса успешно совмещает карьеру с материнством, ведь через пару месяцев после родов она уже вышла на работу.