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Шоу-бизнес
"Кошечка": Газманов обласкал оголившую после родов складку на животе Арзамасову

"Кошечка": Газманов обласкал оголившую после родов складку на животе Арзамасову

Лиза Арзамасова отважилась оголиться после родов и показала поклонникам свое настоящее тело без прикрас.
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Российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова в середине августа родила от хореографа Ильи Авербуха сына. Со звездным тренером актриса сблизилась, когда ей было всего 15 лет. Об этом она рассказывала в одном из интервью. Внушительная разница в возрасте – 22 года – не смущает счастливую пару.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Новорожденного мальчика назвали Львом. Сейчас Лиза Арзамасова наслаждается материнством и не забывает о работе. Она с удовольствием продолжает карьеру актрисы.

В своем "Инстаграм" Арзамасова решилась опубликовать довольно смелое для себя фото, на котором предстала с оголенным животом. На кадрах видно, что она в прекрасной физической форме после родов, и на животе лишь небольшая и вполне естественная складка.

"Совсем не львица", – написала Арзамасова, напрашиваясь на комплименты. Судя по всему, молодой жене их так не хватает.

Фанаты принялись осыпать актрису теплыми словами. Многие отметили, что 26-летняя Арзамасова прекрасно выглядит и просто прибедняется.

"Кошечка"; "Лиза, Вы очень-очень очаровательная мама! Мама милого Левушки. Сейчас почему-то вспомнились кадры из мультфильма "Король-Лев", и именно кадры маленького Симбы с мамой. Мудрой, нежной. В те моменты, когда она "включала маму", но так ласково, с ноткой юмора даже... Вот ваш кадр напомнил эти моменты", – написала поклонница.

Среди комментаторов отметился и Родион Газманов, с которым у Лизы Арзамасовой давно теплые дружеские отношения.

"Очень даже львица", — написал Газманов.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 17:05 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

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