"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала

Знаменитая фигуристка Алина Загитова стала постоянной ведущей шоу "Ледниковый период", заставив фанатов ликовать от восторга. Однако оценили старания девушки далеко не все россияне. Многие призвали артистку работать над речью, чтобы говорить грамотно.
Публику возмутили не только говор и ход мыслей спортсменки. Зрители шоу неприятно удивляются марафету, который Алина Загитова наводит перед съемками. Они считают, что девушке подбирают слишком возрастные наряды и прически, а макияж на ее лице выглядит агрессивным для 19-летнего возраста.
В инстаграм-профиле фигуристки появилось много бунтовщиков, которые делают замечания стилистам из-за внешности Алины Загитовой. К фото звезды, сделанным на шоу "Ледниковый период", появилось много гневных комментариев разочарованных людей.
"Из юной красавицы сделали тетку...", " Эта прическа Вас старит, извините", "Она похожа на тетю Мотю, господи, что с ней сделали", "Как старая барыня", "Из Загитовой делают старуху. Много современных модных платьев и костюмов, но из нее делают черт знает что", — написали пользователи Сети.
Напомним, по субботам на Первом канале показывают финал шоу "Ледниковый период". Из 13 пар до конца дошли только девять. Алина Загитова старается поддерживать участников и вдохновлять жюри на высокие оценки.