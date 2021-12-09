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Шоу-бизнес
"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала

"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила массу критики. Ее образы на шоу "Ледниковый период" вызвали бурю негатива.
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Знаменитая фигуристка Алина Загитова стала постоянной ведущей шоу "Ледниковый период", заставив фанатов ликовать от восторга. Однако оценили старания девушки далеко не все россияне. Многие призвали артистку работать над речью, чтобы говорить грамотно.

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Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Публику возмутили не только говор и ход мыслей спортсменки. Зрители шоу неприятно удивляются марафету, который Алина Загитова наводит перед съемками. Они считают, что девушке подбирают слишком возрастные наряды и прически, а макияж на ее лице выглядит агрессивным для 19-летнего возраста.

В инстаграм-профиле фигуристки появилось много бунтовщиков, которые делают замечания стилистам из-за внешности Алины Загитовой. К фото звезды, сделанным на шоу "Ледниковый период", появилось много гневных комментариев разочарованных людей.

"Из юной красавицы сделали тетку...", " Эта прическа Вас старит, извините", "Она похожа на тетю Мотю, господи, что с ней сделали", "Как старая барыня", "Из Загитовой делают старуху. Много современных модных платьев и костюмов, но из нее делают черт знает что", — написали пользователи Сети.

Напомним, по субботам на Первом канале показывают финал шоу "Ледниковый период". Из 13 пар до конца дошли только девять. Алина Загитова старается поддерживать участников и вдохновлять жюри на высокие оценки.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 16:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

комментарии

Ответить:

Гость:
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Ужасно ведет. И зачем еевзяли???
Гость912717
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Кому вообще в голову пришло ее сделать ведущей этого шоу. Чудесная фигуристка, но никакая ведущая. Ясно было еще в том сезоне. Опять на те же грабли. Видимо, абсолютно все решает г-н Эрнст, а не разум.
Гость918475
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Красивая девушка, смотрится в кадре прекрасно. Откуда вы вообще эти комментарии хейтерские надёргали? Они не соответствуют действительности и близко. Правильно тут пишут, что это, как правило, фанаты Медведевой Евгении упражняются в оскорблениях и хейте. Под любым видео или новостью о Загитовой они обязательно напишут гадость и не пройдут мимо. Их шаблонные фразы и выражения сразу узнаёшь. Вот и тут они уже отметились. Товарищи фанаты Медведевой, успокойтесь уже наконец. Ну выиграла 5 лет назад золото олимпиады Алина а не Женя, так и будете её ненавидеть и преследовать всю жизнь?
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