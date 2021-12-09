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Шоу-бизнес
"Почему же она еще не на нарах?": Садальский вцепился в антипрививочницу Шукшину

"Почему же она еще не на нарах?": Садальский вцепился в антипрививочницу Шукшину

Станислав Садальский высказал свое мнение о скандале с Марией Шукшиной.
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Артист регулярно высказывается в своем блоге на тему происходящих в шоу-бизнесе событий. Не смог он пройти и мимо шумихи вокруг Марии Шукшиной, которая стала подвергаться травле из-за своих взглядов на вакцинацию. Артистка высказывала антипрививочные взгляды, за то ее и знаменитых единомышленников позвали в "красную зону" лично врачи. Позже Шукшиной заблокировали публикации в "Инстаграме", а после и канал на YouTube.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Садальский не смог проигнорировать ситуацию. Он буквально вцепился в коллегу, не желая отдавать ее на растерзание народу. "Если Шукшина вещает не правдивую инфу? Так почему же она еще не на нарах? Может потому что Мария Васильевна говорит по делу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист. Он уверен, что на артистку так накинулись из-за того, что она обратила внимание на реальные проблемы, связанные с процедурой вакцинации в стране.

Подписчики Садальского с ним согласились и тоже поддержали Марию. "Она молодец. Достойная дочь своего отца!", "Полностью ее поддерживаю! Смелая женщина говорит правду!", "Мария вызывает только уважение! Смелая, честная!", "Согласны и еще как", "Огромное уважение этой смелой и мужественной женщине!", "Молодец Маша! Отец бы гордился!", "Верю ей. Фактами подтверждает сказанное", - поддержали артиста комментаторы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
9 декабря 2021, 15:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как менялся Стас Садальский

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