Неблагодарную Пугачеву смешали с грязью: Не была нужна никому!

Сергей Соседов часто критикует Аллу Пугачеву. Раньше он был ее большим поклонником.

Даже сама Примадонна однажды прокомментировала ситуацию. Она потребовала оставить журналиста в покое, так как ему якобы просто нужно зарабатывать на чем-то. Алла Борисовна тогда указала, что критик просто сперва зарабатывал на том, что хвалил ее, а затем слегка сменил направление своей деятельности. Именно этот момент и припомнили ему на интервью.

Сергей Соседов прибыл в студию к Алене Жигаловой. Журналистка напомнила ему о словах Аллы Пугачевой. Критик указал, что точно заслужил услышать слово "спасибо" от многих знаменитостей. "Особенно от Пугачевой", – отметил он. На вопрос, по какой причине его должна благодарить сама Примадонна, он ответил достаточно четко.

Журналист убежден, что он "сделал многое для популяризации" творчества знаменитости. Он сообщил, что десять лет назад, когда Примадонна якобы "не была нужна никому", он предлагал ее песни всем участникам "Х-Фактора". Соседов указал, что продюсеры якобы смотрели на него достаточно косо, но он был уверен, что она – "эталон", о чем часто говорил.

Уже сейчас Сергей Соседов отказывается предлагать подопечным песни Пугачевой. "Нет, а вот так я хочу!" – сказал он, пародируя манеру речи Примадонны. Он указал, что это его окончательное решение.

