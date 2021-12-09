Директор МУЗ-ТВ уволился после "гей-свадьбы" Киркорова и Манукяна

Летом 2021 года на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ происходило немало провокаций. Даня Милохин заявился на праздник в половине платья, но старшие коллеги его переплюнули. Филипп Киркоров и Давид Манукян устроили "гей-свадьбу", представ в образе молодоженов.
Шумиха вокруг этого скандального события держалась несколько месяцев. Вмешался и Роскомнадзор, усмотрев в трансляции мероприятия пропаганду ЛГБТ. Суд наказал МУЗ-ТВ, выписав штраф на миллион рублей.
Теперь же стало известно, что программный директор и ведущий канала Андрей Разыграев уволился по собственному желанию. На своей страничке в соцсети он сообщил, что "гей-свадьба" Филиппа Киркорова и Давида Манукяна тут не при чем.
"Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета", — сообщил мужчина.
Напомним, Филипп Киркоров и Давид Манукян снова тепло обнимались на торжестве, которое поп-король устроил в честь юбилея дочери. На празднике мужчины проявляли друг другу знаки внимания. Вместе с артистами сделала фотоснимки Клава Кока. "Между Филиппом Киркоровым и Давой могу быть только я", — объявила певица в личном блоге.