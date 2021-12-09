"Снова елочку пришла пометить": вывалившую грудь Волочкову оплевали

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова активно ведет свой "Инстаграм" и выставляет на показ свою светскую жизнь. Несмотря на обилие критики в свой адрес, Волочкова не изменяет себе и делает все так, как считает нужным.
Недавно балерина начала готовиться к празднованию Нового года. На большой лестнице в своем особняке она по традиции установила новогоднюю елку, которую нарядила для хозяйки домработница Лола.
Анастасия Волочкова показала в своем "Инстаграм" как красиво елка смотрится в лестничном пролете. Она сфотографировалась на фоне елки в бордовом платье с глубоким декольте.
Подписчики припомнили Волочковой недавний скандал, когда ее сфотографировали справляющей малую нужду на своем приусадебном участке.
"Вот, хоть на участок бегать не придется"; "Снова елочку пришла пора пометить?" – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Волочкова впервые за 17 лет переступила порог Большого театра. Балерина посвятила главной сцене страны лучшие годы жизни, а после скандального увольнения начала мстить и подала в суд. Звезда хотела взыскать с бывшего руководства 200 миллионов рублей, но в суде ее иск отклонили. Это не остановило Волочкову, и она прилично подпортила репутацию культурной организации.