Трагедия и беда: врачи оказались бессильны перед дочерью Волочковой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что взволнована из-за своей дочери Ариадны. В свои 16 лет она до сих пор не знает, кем хочет стать. Психологи разводят руками. Они не в силах помочь и считают, что работать с ней в данном случае уже слишком поздно, надо было делать это раньше. Остается только наугад прыгать в последний вагон.
О проблеме Волочкова рассказала в ютуб-шоу "Звезда в ответе". Балерина призналась, что сама с пяти лет уже знала, чем будет заниматься в жизни.
Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь бросила занятия вокалом, хотя у нее есть талант. Она даже не стала пользоваться связями звездной матери.
Ариадна не ставит перед собой никаких серьезных целей. Для Анастасии Волочковой это "трагедия и беда". Психолог Оксана Защиринская считает, что в будущем из-за такого положения дел могут возникнуть проблемы.
Специалист считает, что сейчас такая незамотивированность – распространенная вещь среди молодежи. Это происходит из-за внутренней лени. Психолог считает, что дочь Волочковой может потребоваться не один десяток лет, чтобы понять, чего она хочет.