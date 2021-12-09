"Вынужден с тобой расстаться": Садальский больно ткнул Кравченко в день ее рождения

Народная артистка России и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко отметила 68-летие. Актер Станислав Садальский трогательно поздравил ее в "Инстаграм". Блогер и журналист написал пожелания и пообещал расстаться с ней, если та не исполнит требования.
Садальский пожелал Кравченко множество приятных мелочей, в том числе внимания близких и "старого доброго любовника". Также он добавил, что желает ей желания петь, а если она не захочет этого делать, то Садальский будет вынужден принять жесткие меры.
"Если петь не будешь, то буду вынужден с тобой расстаться", — написал Садальский.
Напомним, Садальский и Кравченко играют главные роли бывших мужа и жены в спектакле "Гвоздь сезона". К своему поздравлению Садальский прикрепил серию фотографий, на которых предстал рядом с коллегой.
Ранее Станислав Садальский рассказал о несчастной судьбе Татьяны Кравченко. По словам артиста, его коллега привыкла терпеть обиды, а их на долю женщины выпало много испытаний. Садальский считает Кравченко человеком без двойного дна и порядочной личностью.
По словам Садальского, с некоторых пор он очень избирателен в общении, людей, которые вызывают лишь презрение, рядом с ним давно нет.