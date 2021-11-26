Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли

Артиста привыкли видеть с густыми волосами и, как говорится, в теле. В новом посте в "Инстаграм" же он предстал лысым и худым. Станислав Садальский порассуждал о путешествиях. Актер признался, что соскучился по загранице и заявил, что свои сбережения все-таки хранит в России.
Поклонники пришли в недоумение. Сначала некоторые даже не узнали в будто помолодевшем мужчине звезду театра и кино. Оказалось, что снимок сделан два десятилетия назад во время небольшого путешествия Садальского по Финляндии.
Напомним, недавно артист устроил импровизированные поминки на кухне в день похорон подруги и коллеги Нины Руслановой. Он признался, что не решился пойти на прощание со знаменитостью, не желая публичности, хотя ранее и отменил все репетиции.
Артист написал прощальный пост в честь Нины Руслановой. Он запечатлел себя с бутылкой спиртного. Часть подписчиков устроила Станиславу Садальскому травлю за такое отношение к покойной подруге. Они заявили, что и к актеру на прощание никто не придет, назвав его пост отговоркой. Нина Русланова умерла на 76-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.