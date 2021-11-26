Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Пятница
26 ноября
Лента новостей
22:13
В Госдуме обвинили Украину в распространении фейковых новостей
21:44
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
21:37
Потеряла мужа после аварии в Чернобыле, уехала из страны: как живет звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:18
В Белоруссии рассказали о наращивании войск Польши и Литвы на границе
21:10
Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли
20:33
"Бедный": истосковавшаяся по мужской ласке Волочкова опять приютила разведенца с алиментами
20:18
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
20:14
Эксперт Ковтун о вероятной встречи Путина и Байдена: в США считают, что разговаривать не о чем
20:10
Пьяный автомобилист снес столб в Кемерово
19:54
"Что с ногами?": вид заговорившей о смерти Тодоренко напугал россиян
19:33
Озабоченный Гоген Солнцев рассекретил подробности о рождении своего ребенка
19:31
Переживший потерю Аверин десять лет не выходит на связь с коллегой по "Глухарю"
19:16
Политолог Суздальцев уличил Зеленского в попытке поднять свой рейтинг: Политика нищих
18:58
"Беда": Джигурда выдал Ефремова после сражения с зэками
18:47
В Апрелевке выловили мигранта с героином
18:44
"Не хочет делать шаг": Салтыков вспомнил об обиженной дочери
18:41
Кухня в 55 квадратов и люстры как в театре: Как живет Гузеева в особняке за 60 миллионов рублей
18:36
Невыносимое занудство и контроль: почему браки Екатерины Климовой с треском провалились
18:19
Бездарная и пошлая какашка: Распутина прошлась катком по Власовой
18:16
Потерял сестру, близкого друга и надежду найти свою любовь: как живет Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Апполонов
18:15
Развод Пугачевой и Галкина? Новый поворот в скандале
18:05
"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым
17:49
"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
17:37
В подмосковном Волоколамске поймали подозреваемых в убийстве пенсионеров
17:26
"Киру сломало": Зарубина объявила об "уничтожении" дочери Малинина
17:24
"Ты к моему мужику прыгнула!": бывшая жена Солнцева набросилась на беременную дочь
17:22
"Не обнажаться": возлюбленная Харламова установила три строгих правила
17:15
"Перед кем хвастаетесь": Тарасов раскошелился на "тачку" для месячного сына
17:14
В Германии санкции против России назвали ценой за Крым и Донбасс
16:55
"Врачи виноваты": Актриса Семина проговорилась о причине смерти Руслановой
16:52
Названа самая сексуальная россиянка 2021 года
16:49
В Подмосковье бывший уголовник в пьяном угаре изнасиловал экс-возлюбленную
16:43
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
16:21
"Это уже болезнь": Изуродованная пластикой Борисова взмолилась о поддержке
16:13
Алтайского депутата подозревают в растлении несовершеннолетней
16:10
Срочно: Градского госпитализировали с признаками инсульта
16:04
Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи
15:55
Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно
15:54
"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание
15:32
Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях
15:24
Раскрыто последнее желание Руслановой перед смертью
15:14
Зеленскому сообщили о готовящемся на Украине госперевороте
15:13
Появившаяся на публике Миддлтон произвела фурор: Показала подлинную страсть
15:02
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт “Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу”
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
14:34
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
14:32
Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна
14:27
Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране
14:24
Обтянутую 70-летнюю вдову Кобзона приняли за школьницу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой
"Похожа на дурочку с переулочка!": 44-летняя Жасмин показала свой новый нос
Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам
Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли

Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли

70-летний Станислав Садальский ошарашил публику свежеопубликованным в соцсети снимком.
прочитано 207 раз

Артиста привыкли видеть с густыми волосами и, как говорится, в теле. В новом посте в "Инстаграм" же он предстал лысым и худым. Станислав Садальский порассуждал о путешествиях. Актер признался, что соскучился по загранице и заявил, что свои сбережения все-таки хранит в России.

ПО ТЕМЕ

"Легче сидеть и просто бухать": наплевавшего на похороны друга Садальского публично осрамили

Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Поклонники пришли в недоумение. Сначала некоторые даже не узнали в будто помолодевшем мужчине звезду театра и кино. Оказалось, что снимок сделан два десятилетия назад во время небольшого путешествия Садальского по Финляндии.

Напомним, недавно артист устроил импровизированные поминки на кухне в день похорон подруги и коллеги Нины Руслановой. Он признался, что не решился пойти на прощание со знаменитостью, не желая публичности, хотя ранее и отменил все репетиции.

Артист написал прощальный пост в честь Нины Руслановой. Он запечатлел себя с бутылкой спиртного. Часть подписчиков устроила Станиславу Садальскому травлю за такое отношение к покойной подруге. Они заявили, что и к актеру на прощание никто не придет, назвав его пост отговоркой. Нина Русланова умерла на 76-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 21:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина

Певица рассказала о смерти
Шоу-бизнес

Поступила в престижный ВУЗ и увидела маму после двух лет разлуки: как живет 23-летняя дочь Лолиты

Единственная дочь Лолиты делает успехи в учебе
Шоу-бизнес

Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно

Певцов потребовали изгнать со сцены
Шоу-бизнес

Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи

Мама Люда жжет

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+