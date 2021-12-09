Порезы и уколы: Как 50-летняя Федункив перекроила лицо

Помолодевшая Марина Федункив ошарашила новой внешностью. Эксперт сообщила, как добиться такого эффекта.

В конце лета звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив отметила сразу два праздника: юбилей и свадьбу с итальянцем Стефано. Накануне долгожданного замужества актриса превратилась в настоящую красавицу. Поклонники заметили, как сильно она похорошела, и решили, что дело не обошлось без пластики.

У звезды заметно уменьшился нос, овал лица стал более четким, а кожа — подтянутой. Личный косметолог звезды сообщила, что эффекта достигли с помощью эксклюзивной авторской процедуры без операций. Однако другая женщина-знаток в сфере красоты в этом сильно успомнилась.

Врач-дерматолог Татьяна Баллирано считает, что Марина Федункив перекроила лицо с помощью порезов и традиционных уколов. "Была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка", — выразила предположение эксперт. Она отметила, что без ботокса и филлеров тоже вряд ли обошлось.

Напомним, Марина Федункив окольцевала итальянца, который моложе ее на 13 лет, но нисколько этого не стесняется. До начала актерской карьеры юмористка преодолела непростой путь, работая и проводницей, и продавщицей, и прачкой в российской провинции. Став участницей команды КВН, она сумела проявить свои таланты и стать настоящей артисткой.