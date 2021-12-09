"Герой": психолог объяснил феномен Шукшиной после слов о вакцинации

Марию Шукшину все чаще и чаще стали обсуждать в социальных сетях. Психолог Андрей Зберовский объяснил, в чем дело.

Стало известно, что канал Марии Шукшиной на "Ютубе" заблокировали. Причину до сих пор никто так и не объяснил. Несмотря на это, ажиотаж вокруг нее не угасает. Блондинка уже набрала около 200 тысяч подписчиков в "Телеграме", а в "Инстаграме" ее читает уже более 500 тысяч человек.

"Мария Шукшина – человек достаточно медийный и раскрученный. Любая активность вызывает интерес, потому что у каждого есть своя целевая группа. Шукшина достаточно давно популярным человеком является", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Андрей Зберовский.

Психолог стал размышлять, с чем может быть связан феномен актрисы. Напомним, что в Сети она часто подвергает сомнению эффективность вакцинации и обсуждает необходимость QR-кодов. Многие СМИ начинают цитировать ее речь, а поклонники и хейтеры устраивают настоящие дебаты в комментариях, доказывая свою правоту.

"Человек-оппозиционер всегда привлекает много людей. Он герой, он оппозиционер, значит, у него есть характер, он что-то знает, чего не знаем мы. У оппозиционеров есть своя харизма, дополнительная притягательность. Я думаю, поскольку она выступает с оппозиционной ролью, она интересна, такая Жанна Д'Арк", – высказался эксперт.

Специалист уверен, что бы человек не говорил на тему ковида, это будет привлекать внимание. Особенно, когда такие темы поднимает публичный человек.