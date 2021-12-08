"Да! У нас прибавление в семье!": Киркоров ошарашил новостью

Филипп Киркоров поделился радостным известием.

Недавно дочь артиста Алла-Виктория отпраздновала свое 10-летие. По этому случаю знаменитый папа устроил грандиозное шоу в стилистике фильма "Круэлла". Девочка была в образе главной героине, в трейлере к концерту она сгорала в огне при помощи компьютерной графики. Все мероприятие было стилизовано по мотивам фильма.

Не остались вне тематики и подарки. Филипп Бедросович ошарашил новостью о том, какой подарок преподнесли Алле-Виктории Тимати и его мама. Круэлле по сюжету полагаются собаки породы далматин, маленькая именинница была полностью в фильме и здесь. Дочке Киркорова вручили двух крошечных пятнистых щенков, которые стали новыми членами семьи. "Да! У нас прибавление в семье! 2 невероятной красоты далматина! 2!", - поделился радостью артист.

Поклонники и друзья семьи пришли в восторг от трогательной новости. "Порода собак с долгими историями, прикольно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пусть малыши растут на радость всем членам вашей дружной семьи!", "Ребенок счастлив собачке и улыбается!", "Собака в доме – это всегда любовь!", "Очень красивые щенки! Прелесть!", "Счастья вашим детям. И это прекрасно что они любят животных", "Какая прелесть", "Похоже для изменницы щенки стали самым лучшим подарком – глаза аж заблестели от чувств", "Мимишность поста зашкаливает. Замечательные фотографии", восхитились комментаторы.