Агутин публично умыл звездных коллег: Забрал все

В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии "Виктория-2021". Ее ведущими стали диктор Анна Шатилова и рэпер ST.



Многие пытались оспорить появление исполнителя на сцене в амплуа ведущего, но все прошло отлично. Публика не переставала удивляться, а артисты один за другим выходили на сцену за заветными премиями. Многие присутствующие отметили, что организаторам удалось устроить праздник для всех. Некоторым повезло чуть больше, чем другим.

Легендарный отечественный композитор Александр Зацепин получил награду "За неоценимый вклад в российскую национальную культуру". Несмотря на то, что в этом году он отметил свое 95-летие выглядит мэтр прекрасно и чувствует себя бодрым и готовым к новым свершениями. Поклонники были приятно удивлены. Лучшей певицей была признана Полина Гагарина, а премию "Музыкальное видео года" присудили Филиппу Киркорову.

Организаторы мероприятия отдельно отметили вклад Михаила Гуцериева. По результатам голосования, именно он был признан "Поэтом года". Известно, что Филипп Бедросович, давно и плотно работающий именно с Гуцериевым, давно говорил о том, что его стоит отметить как уникального профессионала.

Однако тяжелее всех уходить с мероприятия оказалось Леониду Агутину. Все дело в том, что он обошел всех своих коллег и унес домой сразу три статуэтки. Организаторы признали его не только лучшим исполнителем и композитором года, но и отметили его новую композицию "Включите свет".

