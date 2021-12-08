Всплыло фото Бородиной с целлюлитом на бедрах

Российская ведущая Ксения Бородина оправдалась за неудачное фото.

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым Ксения Бородина преобразилась. Она заметно похудела, посвежела и стала активно браться за разные проекты. Однако поклонникам вечно не угодишь, и ее часто критикуют за излишнее редактирование снимков.

Все прекрасно знают, что Ксения Бородина на самом деле красавица и стройная лань, а неудачные фотографии – всего лишь работа криворукого фотографа или неправильно выставленный свет.

В "Инстаграм" Бородиной все идеально. На каждом снимке она краше и моложе день ото дня, и время, кажется, не властно над ней. Но так продолжается до тех пор, пока в Сеть не попадут случайно снятые фото.

Недавно в Сети появились фото, на которых виден целлюлит на бедрах у Ксении Бородиной. Оказалось, что во всем вина кривых зеркал в ЦУМе.

В примерочных кабинах у Бородиной сразу появляется целлюлит, которого, на самом деле, нет. А еще и освещение у них плохое.

Напомним, о разводе Бородиной и Омарова стало известно летом этого года. Пара объявила о расставании после шести лет брака. Ведущая "Дома-2" дала понять, что стала жертвой предательства и не желает больше слышать об Омарове.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как изменился бывший муж Ксении Бородиной после развода.

