"С голой задницей!": Разведенка Бородина вцепилась в брачный контракт

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина поделилась наболевшим. Развод с Курбаном Омаровым заставил ее многое понять.

Популярная брюнетка Ксения Бородина строит из себя сильную и независимую женщину, которой удается радоваться жизни без супруга. Ведущая практически плюнула вслед бывшему мужу, который подогревает слухи о новом романе. "Все в прошлом, все забыто", — заверила фанатов Ксения Бородина, пока боль и горечь предательства разъедала ее душу.

Теледива заговорила с поклонниками о роли юридического договора в отношениях. После разрыва с Курбаном Омаровым звезда образно вцепилась в брачный контракт, считая его путем к спасению обманутых и униженных женщин.

Ксения Бородина уверена, что такой документ необходимо составлять, чтобы потом не кусать локти. Она уверенно посоветовала подписчицам позаботиться о брачном договоре и своих финансах.

"Обязательно! Тут даже думать не надо! Это обезопасит вас в будущем. Проходит все — и любовь, и куча жизненных ситуаций, когда мужики уходят и оставляют тебя с голой задницей!", — выразилась телеведущая.

За спиной у брюнетки целых два неудачных брака, поэтому ей вопрос раздела имущества знаком очень хорошо. Ксения Бородина призналась, что после расставания с первым мужем испытывала серьезные финансовые неудобства. "Надо было снимать квартиру, платить няне. И оставалось совсем немного денег на остальные расходы, а зарплаты было недостаточно", — сообщила знаменитость.