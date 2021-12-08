Киркорову удалось победить страшное родовое проклятие

Дело в том, что на весь род отца Филиппа Киркорова было наложено некое проклятие. У Бедроса Киркорова было много родственников, но продолжить род смог только он с помощью своего сына. Таким образом, если бы будущий король российской поп-музыки не появился на свет, то Киркоровы бы вообще перевелись.
К счастью, этого не случилось. Артисту удалось уже неоднократно победить страшное проклятие, ведь он не только сам родился, но и впоследствии дал жизнь своим детям. Теперь эту чудом спасенную фамильную линию предстоит продолжать сыну певца – Мартину.
"Все в моей жизни – чудо," – сделал вывод счастливый Киркоров.
В интервью изданию "7 Дней" Филипп Бедросович рассказал, что впереди его ждет еще один чудесный период – это череда юбилеев его близких людей. Открыла этот по-настоящему юбилейный для семьи сезон дочь артиста Алла-Виктория, которой только-только исполнилось десять лет.
В апреле 85 лет исполнилось бы ныне покойной маме исполнителя, да и сам он в том же месяце будет праздновать 55-летний юбилей – в честь этой даты планируется большой концерт в Кремле и грандиозное гуляние. А летом следующего года Филипп Киркоров будет поздравлять с 90-летием своего отца Бедроса и с 10-летием сына Мартина.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Филипп Киркоров благодаря дару матери чудом избежал авиакатастрофы.