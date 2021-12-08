"Грязь": по молодящейся Пугачевой жестко прошлись

Алла Пугачева вышла в свет. Стилист Карина Федорова разобрала ее образ.

Алла Пугачева пришла в Московский Губернский театр, чтобы посмотреть мюзикл "Безымянная звезда" с участием ее любимого внука Никиты Преснякова. Камеры тут же запечатлели эмоции Примадонны. Некоторые остались в шоке от внешнего образа артистки, решив, что он совершенно не подходит для такого учреждения.

"Она очень хорошо выглядит. Мне кажется, вполне обычный "лук", без излишеств, повседневный. Мне кажется, для театра подходит", – не согласилась со многими Карина Федорова.

Стилист также разобрал одежду певицы по кусочкам и объяснил, что сочетается между собой, а что нет. Эксперта почти все устроило, но и на минусы он тоже указал. Он жестко прошелся по тем недостаткам, которые заметил.

"Очки выглядят очень стильно, но не совсем подходят к этому образу. Ботинки мне тоже очень нравятся, они хорошо подходят к этому "луку". Потертые джинсы всегда были в моде, но в этом образе они смотрятся не совсем удачно, на коленях есть немного желтый оттенок, он похож на ранее отстиранную грязь, а может, это так свет упал, но выглядит неудачно. Я бы заменила эту модель на "бойфренды", цвет можно оставить такой, но он должен быть плотным и без пробелов в ткани, как на фото. Свитер неплохой, но у него торчат бока, визуально он может прибавить несколько килограмм. Мне нравится фактурная вязка и дырки на нем. Сумка слишком большая, она сливается со свитером, ее можно заменить на маленький клатч более яркого оттенка. Можно добавить немного аксессуаров, кольца и браслеты на руку", – дал честный комментарий корреспонденту "Дни.ру" стилист.

Исполнительница, действительно, выглядит прекрасно, если закрыть глаза на некоторые детали. Подходит ли такой наряд для выхода в театр – дело вкуса.

"Образ неплохой, он ее молодит", – подытожила Карина.