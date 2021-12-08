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Шоу-бизнес
Приложила руку: Кабаеву заподозрили в причастности к устранению Утяшевой

Приложила руку: Кабаеву заподозрили в причастности к устранению Утяшевой

Что между собой не поделили Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева? Блогер Арина Феликс постаралась дать ответ.
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Этим летом Ляйсан Утяшева попала в громкий скандал из-за высказывания по поводу результатов "Олимпийский игр". Напомним, что российская спортсменка Дина Аверина, идеально исполнившая свою программу, взяла второе место, когда ее соперница из Израиля упала, но выиграла золотую медаль.

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Сейчас же появились слухи о том, что супругу Павла Воли попросили уйти с телеканала "ТНТ", на котором она работает уже несколько лет. Кто-то считает, что к этому могла приложить руку Алина Кабаева. Но подтверждений этому нет.

"Может быть Кабаева и повлияла на увольнение Утяшевой, но здесь такой момент... Может, не стоит комментировать судей "Олимпиады". Выступление мужа на Comedy Club или еще что-то, но не такие моменты. Станет судьей – замечательно, пусть комментирует, что хочет", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Арина Феликс.

Блогер провел аналогию спотивного чемпионата с главным музыкальным конкурсом в мире. По его мнению, между ними есть прямая связь.

"Честно сказать, что "Евровидение", что "Олимпийские игры" – это все политика. Сами девочки – все молодцы! Любой вид спорта – это очень тяжело. Это действительно то, чему люди посвящают всю свою жизнь и все свое здоровье. Я бы им всем дала золотые медали и первые места, пусть счастливо все живут", – высказалась звезда "Инстаграма".

Эксперт говорит, что Утяшева и Кабаева тоже огромное количество времени выступали, боролись и выигрывали. Действительно, сложно понять, кто виноват, а кто прав в этой истории.

"Ляйсан дорастет до судейства, пусть судит, комментирует и говорит все, что угодно", – подытожила Арина.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 20:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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