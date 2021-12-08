Приложила руку: Кабаеву заподозрили в причастности к устранению Утяшевой

Что между собой не поделили Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева? Блогер Арина Феликс постаралась дать ответ.

Этим летом Ляйсан Утяшева попала в громкий скандал из-за высказывания по поводу результатов "Олимпийский игр". Напомним, что российская спортсменка Дина Аверина, идеально исполнившая свою программу, взяла второе место, когда ее соперница из Израиля упала, но выиграла золотую медаль.

Сейчас же появились слухи о том, что супругу Павла Воли попросили уйти с телеканала "ТНТ", на котором она работает уже несколько лет. Кто-то считает, что к этому могла приложить руку Алина Кабаева. Но подтверждений этому нет.

"Может быть Кабаева и повлияла на увольнение Утяшевой, но здесь такой момент... Может, не стоит комментировать судей "Олимпиады". Выступление мужа на Comedy Club или еще что-то, но не такие моменты. Станет судьей – замечательно, пусть комментирует, что хочет", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Арина Феликс.

Блогер провел аналогию спотивного чемпионата с главным музыкальным конкурсом в мире. По его мнению, между ними есть прямая связь.

"Честно сказать, что "Евровидение", что "Олимпийские игры" – это все политика. Сами девочки – все молодцы! Любой вид спорта – это очень тяжело. Это действительно то, чему люди посвящают всю свою жизнь и все свое здоровье. Я бы им всем дала золотые медали и первые места, пусть счастливо все живут", – высказалась звезда "Инстаграма".

Эксперт говорит, что Утяшева и Кабаева тоже огромное количество времени выступали, боролись и выигрывали. Действительно, сложно понять, кто виноват, а кто прав в этой истории.

"Ляйсан дорастет до судейства, пусть судит, комментирует и говорит все, что угодно", – подытожила Арина.