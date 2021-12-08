Молодившуюся Бабкину вывели на чистую воду

Еще в марте Надежда Бабкина вместе со своим коллективом начала готовиться к масштабному событию – юбилею. Она дала множество интервью и выложила огромное количество "сторис" и постов с фотосессий. И все это для того, чтобы привлечь внимание публики.
Конечно, у нее это получилось! Помимо выступлений и вокала многие теперь обсуждают и костюмы. Кто-то посчитал, что пестрые цвета и ярко-розовый парик выглядели совсем не по возрасту певицы.
"Надежда Бабкина гонится за тенденциями моды. И хочет быть в тренде! Конечно, каждый шаг звезды – эпатировать общественность. Это, в первую очередь, делается для хайпа! Чтобы журналисты заметили и написали об этом!" – вывела Олеся Широкова Надежду Бабкину на чистую воду.
Кто-то может сравнить брюнетку с Аллой Пугачевой. Супруга Максима Галкина тоже часто выбирает одежду и макияж, которые ее делают на годы моложе. Также говорят, что она перенесла уже несколько пластических операций.
"Алла Борисовна не нуждается в хайпе, и она действительно любит молодиться без цели хайповать. Я убеждена, что Бабкиной захотелось заполучить кусочек славы. Но с другой стороны, лишь бы человек нес позитив в массы", – подытожил блогер.
Напомним, что концерт "Голоса вселенной" прошел на этих выходных. Коллеги и зрители остались в восторге от качества, которое они увидели на сцене.