"Был алкоголиком": известный артист раскрыл шокирующие данные об Абдулове

Актер принимал участие в шоу "Пусть говорят" Первого канала, посвященных смерти актрисы Валентины Малявиной. Не секрет, что звезда страдала алкоголизмом. В интервью Сергей Никоненко поведал, что далеко ни она одна стала жертвой пагубной привычки.
Помимо прочих в ряд злоупотребляющих в свое время спиртным артистов он поставил и Александра Абдулова. "Саша был алкоголиком", – заявил Никоненко. При этом он подчеркнул, что это нисколько не умаляет его актерский талант.
По мнению артиста, если бы Александр Абдулов не пил и не курил, то не скончался бы так рано. Он вспомнил случай, как однажды заснул поезде, когда ехавших с ним Абдулова и Сергея Гармаша заставили выйти на станции за хулиганство. Коллеги вместе ехали из Минска, когда милиция высадила актеров в Смоленске. Сергей Никоненко уверен, что если бы был рядом с товарищами, то уговорил бы стражей порядка не наказывать знаменитостей.
Напомним, Александр Абдулов умер 3 января 2008 года от рака легкого. Актеру было всего 54 года. Дело в том, что артист был заядлым курильщиком. Смерть звезды стала невосполнимой утратой для миллионов его поклонников.