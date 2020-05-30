Андрейченко показала постельное фото с покойным Абдуловым

Пару дней назад свой день рождения праздновал выдающийся актер и кинорежиссер. Покойному Александру Абдулову должно было исполниться 67 лет. Его коллеги по цеху, в том числе и Наталья Андрейченко, решили напомнить зрителям о памятном дне.

Наталья Андрейченко в своем Инстагараме опубликовала личные фотографии, сделанные на съемках с Абудловым несколько лет назад. Молодые актеры вместе много времени проводили в постели, фотографировались и мило беседовали друг с другом.

Андрейченко сообщила своим подписчикам о том, что Александру должно было исполниться 67 лет. Отметим, что в 2008 году советскому актеру диагностировали рак легкого, а через несколько месяцев постановки диагноза Абудлов ушел из жизни. До последнего дня он не сдавался болезни и мечтал вернуться на сцену родного "Ленкома".

Наталья напомнила поклонникам о существовании одних из самых лучших фильмов, сыгранных Александром. Многие фанаты актерской пары пророчили им роман и часто писали о том, что Наталья идеально подходит Абдулову. Но несмотря на близкие отношения с коллегой, актер успел побыть в браке дважды с другими женщинами. Первой женой артиста была актриса Ирина Алферова. А за два года до смерти, Абдулов женился во второй раз. Его супругой стала юрист Юлия Мешина.

"Моему партнеру по фильмам "Леди Макбет Мценского уезда" и "О`кей", народному артисту России Александру Гаврииловичу Абдулову", – так подписала серию фотографий Андрейченко.

