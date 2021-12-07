"Мимика, лицо, волосы – все ее": рассекречена мать детей Киркорова

26 ноября наследнице артиста исполнилось десять лет. Король отечественной эстрады до сих пор отмечает праздник. В честь дня рождения дочери Филипп Киркоров организовал роскошное торжество. Началось празднование на Первом канале, где Алла-Виктория стала ведущей "Модного приговора". Затем певец собрал друзей семьи в арендованном коттедже, чтобы чествовать именинницу.
Среди приглашенных было много звезд. Девочка предстала в роскошном платье и с ярким макияжем. Кадрами с вечеринки Филипп Киркоров поделился в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники были удивлены тем, что Алла-Виктория с косметикой на лице выглядит лет на 20. Наиболее внимательные подписчики заметили, что на одном из фото рядом с виновницей торжества и Филиппом Киркоровым стоят Клава Кока, Даня Милохин и бизнесвумен Наталья Ефремова. Они обратили внимание на то, что девочка внешне очень похожа на предпринимательницу.
Примечательно, что именно Ефремову исполнитель в свое время выбрал в ее крестные матери. Фолловеры посчитали, что Наталья может являться биологической мамой его детей. "Удивительно похожи. И с Мартином тоже", "Глаза, мимика, лицо, волосы — все ее", – высказались россияне.