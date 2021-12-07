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Шоу-бизнес
"Мимика, лицо, волосы – все ее": рассекречена мать детей Киркорова

"Мимика, лицо, волосы – все ее": рассекречена мать детей Киркорова

Филипп Киркоров по сей день хранит в тайне личность матери своего сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Отцом впервые он стал десять лет назад. Но по мере взросления чад певцу делать это становится все труднее.
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26 ноября наследнице артиста исполнилось десять лет. Король отечественной эстрады до сих пор отмечает праздник. В честь дня рождения дочери Филипп Киркоров организовал роскошное торжество. Началось празднование на Первом канале, где Алла-Виктория стала ведущей "Модного приговора". Затем певец собрал друзей семьи в арендованном коттедже, чтобы чествовать именинницу.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Среди приглашенных было много звезд. Девочка предстала в роскошном платье и с ярким макияжем. Кадрами с вечеринки Филипп Киркоров поделился в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники были удивлены тем, что Алла-Виктория с косметикой на лице выглядит лет на 20. Наиболее внимательные подписчики заметили, что на одном из фото рядом с виновницей торжества и Филиппом Киркоровым стоят Клава Кока, Даня Милохин и бизнесвумен Наталья Ефремова. Они обратили внимание на то, что девочка внешне очень похожа на предпринимательницу.

Примечательно, что именно Ефремову исполнитель в свое время выбрал в ее крестные матери. Фолловеры посчитали, что Наталья может являться биологической мамой его детей. "Удивительно похожи. И с Мартином тоже", "Глаза, мимика, лицо, волосы — все ее", – высказались россияне.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 16:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Дети Киркорова произвели фурор

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