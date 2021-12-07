Вырезали из эфира: кто и почему "закрыл" заткнувшую всех Лопыреву

Подруга модели Виктории Лопыревой рассказала, что ее приятельницу не пускают в эфир Первого канала.

Блогер Елена Блиновская, которая стала миллионершей за счет "марафонов желаний" в "Инстаграм", рассказала, что ее подругу Викторию Лопыреву больше не пускают в эфир федерального телеканала.

Коуч отметила, что три месяца назад Лопырева снималась в эфире "Пусть говорят", но в итоге ее так и не показали. Выпуск смонтировали так, словно модели и не было на передаче, хотя она сидела на самом видном месте.

"Она так классно поставила всех на место. Просто двумя предложениями. Заткнулись все", – восхитилась подруга Лопыревой в своем "Инстаграм".

Она добавила, что монтажеры склеили стену во время подготовки видео. В итоге получилось так, что там где сидела Лопырева, просто место склейки.

Виктория Лопырева подтвердила слова подруги. По ее словам, это не первый случай. Недавно она совместное с мужем Игорем Булатовым интервью, которое тоже так и не вышло в эфир. Кто и за что "закрыл" красавицу модель, и кому она перешла дорогу, не известно.

Однако по слухам, все началось еще в 2019 году. Тогда в СМИ просочилась информация о том, что Лопырева якобы крутит роман с мужем своей беременной приятельницы, дочери олигарха Самвела Карапетяна. Позже модель родила от Булатова ребенка, и пара поженилась.