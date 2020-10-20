Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми

После скандального расставания с женой ради модели Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов лишился статуса, карьеры, денег. Однако мужчина не намерен сдаться. Он подался в чиновники.

Игорю Булатову прочат кресло председателя правительства республики Коми. Кандидатуру бизнесмена на этот пост выдвинул глава Коми Владимир Уйба. Уже сегодня, 20 октября, региональный парламент рассмотрит назначение мужа Вики Лопыревой.

В Сети весьма неоднозначно отнеслись к этой новости. Кто-то и вовсе убежден, что вероятность стать женой чиновника из республики Коми для теплолюбивой модели просто вызов судьбы. Кто-то вспомнил, как Виктория Лопырева рассталась с футболистом Федором Смоловым вскоре после того, как тот переехал играть в Екатеринбург.

Тогда первое время Виктория Лопырева еще наведывалась к любимому мужчине на Урал, а потом перестала. К тому же ему сильно урезали зарплату в то время, и в итоге Виктория Лопырева рассталась со спортсменом.

Что касается Коми, то там климат еще суровее. Остается догадываться, как Виктория Лопырева, любительница регулярно радовать многочисленных подписчиков фотографиями, на которых запечатлена в купальниках, будет выходить из положения. Вероятно, провокационные бикини заменят эффектные шубки?

А ведь не так давно Игорь Булатов был вице-президентом строительно-промышленной компании "Ташир". На тот момент мужчина состоял в браке с дочерью президента "Ташира" миллиардера Самвела Карапетяна Татой. Та родила ему двоих детей. Но все это не помешало Игорю Булатову увлечься Викторией Лопыревой и развестись. При этом влюбленный мужчина потерял и пост и пакет акций компании.

Вскоре модель родила бизнесмену сына, в конце 2019 года влюбленные скромно расписались в одном из столичных ЗАГСов. А затем пара снова укатила за границу. Супруги сменили несколько стран. С начала пандемии Виктория Лопырева и Игорь Булатов поселились в Арабских Эмиратах.

Впрочем, с августа они живут в Турции. Виктория расположилась в одном из самых дорогих отелей страны. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Лопырева перестала выкладывать фотографии с Булатовым. И теперь фанаты теряются в догадках, не намек ли это на то, что в семье модели не все гладко.