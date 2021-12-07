Плевавший на похороны Градского Билан заявился на его могилу после пьяного скандала

Смерть певца Александра Градского стала чудовищной трагедией для отечественного шоу-бизнеса. На тот свет отправилась одна из самых талантливых личностей на российской эстраде. Коллеги артиста погрузились в траур, с трудом смиряясь с утратой. На фоне этого Дима Билан сорвался накануне концерта, устроив на сцене неадекватное действо подшофе, а потом истерику перед фанатами.
Исполнитель хита "Невозможное возможное" связывал свое психическое состояние со смертью Александра Градского. Однако певец не появился ни на прощальной церемонии с усопшим, ни на похоронах. Только спустя неделю после погребения, Дима Билан решил навестить могилу мэтра. Кладбище все же дождалось своего гостя.
Артист опубликовал снимок возле захоронения в "Инстаграм". Мужчина подчеркнул, что оставляет это фото в блоге, как хронику своей жизни. "Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" — заявил Дима Билан.
Россияне поддержали скорбящего певца и выразили ему свои соболезнования. "Светлая память Александру Борисовичу", "Царство небесное", "Потеря незаменимая..." — написали пользователи Сети. Дима Билан вызвал сочувствие у тех, кто тоже опечален смертью выдающегося музыканта.