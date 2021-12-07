Разъяренная Распутина набросилась на бывшую жену супруга: Все из-за Фриске

Тогда в студии появилась Елена Захарова, которая принялась заступаться за своего сына. Напомним, ранее дочь Распутиной пришла к Малахову и попросила выпустить передачу с ее участием. Она обвинила брата в домогательствах, после чего случилась драка. Молодой человек предоставил фотоматериалы, на которых родственники целуются. Разнять их смогли только охранники.
Сама бывшая избранница мужа Маши Распутиной убеждена, что во всем виновата артистка. Она заявила, что ее брак с возлюбленным – вовсе не настоящий, и она якобы лишь губит мужчину. Прошлась женщина и по другим пунктам биографии знаменитости. Она заявила, что Маша якобы нелицеприятно высказалась о Жанне Фриске после ее смерти.
Елена Захарова указала, что певица назвала коллегу "шлюхой", чем довела до слез ее отца, находившегося в студии. Распутина возмущена такими заявлениями. Она отметила, что никогда не дружила с Жанной, но не позволила бы себе произнести ничего подобного. Артистка обратилась к адвокату Сергею Жорину.
Юрист подчеркнул, что они уже изучили все материалы дела и считают, что в них может содержаться состав преступление. Маша Распутина намерена засудить Елену Захарову за клевету. Обстоятельства пока уточняются.