Попавший под раздачу Киркоров взорвался на публике: Так просто не оставим!

Недавно стало известно, что в отношении Филиппа Бедросовича уже якобы возбудили 13 административных дел. Теперь 14 декабря его ожидают в суде потому, что он якобы уклоняется от соответствующего наказания. Сотрудники утверждают, что в личном аккаунте на сайте госуслуг у исполнителя имеются больше сотни штрафов на 85 тысяч рублей, которые он так и не оплатил.
В Сети уже всплыли кадры элитного авто Филиппа Киркорова, которое пересекает сплошную линию. Известно, что некоторые нарушения также связаны не только с правилами разметки, но и с установленным скоростным режимом в городе, который артист якобы иногда игнорирует. Сам поп-король с обвинениями не согласен, о чем не боится говорить вслух.
Филипп Бедросович заявил о намерении подать в суд на сайт госуслуг, который якобы работает вовсе не корректно, а потому "подрывает деловую репутацию артиста". Он возмущен ситуацией. Крайне недоволен Киркоров и тем, что в СМИ активно внедряется информация, которая якобы является фейковой.
По словам поп-короля, его сотрудники отслеживают этот вопрос, а потому в плане штрафов никаких нарушений у него быть не может. "Так просто не оставим!" – заявил возмущенный Филипп Киркоров. Он готов начать войну с обвиняющим его сайтом госуслуг.