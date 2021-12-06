Конец раздору: Гагарина примирилась с бывшим мужем

Певица воспитывает маленькую дочь Мию от фотографа. Его не устраивало, что артистка якобы не дает ему видеться с наследницей, когда ему это нужно. Судебные разбирательства изрядно потрепали нервы Полине Гагариной и ее бывшему мужу.
К счастью, стало известно, что экс-пара смогла мирно урегулировать этот конфликт. 6 декабря в Тверском районном суде столицы Дмитрий Исхаков отказался от иска к исполнительнице. Экс-супруги подписали мировое соглашение, в котором оговорили все детали общения с четырехлетней дочерью.
По словам адвоката вокалистки Филиппа Рябченко, условия документа устраивают обе стороны и, главное, учитывают интересы ребенка. Вероятно, в соглашении речь идет в том числе и о совместных отпусках с Мией. Фотограф был резко против того, чтобы с его наследницей проводил время новый избранник Полины Гагариной.
Напомним, недавно звезда официально появилась на мероприятии в компании нового возлюбленного и детей. Скандальные высказывания своего экс-супруга она не комментировала.
Как писали "Дни.ру", Полина Гагарина развелась с мужем в конце 2020 года. Они разошлись они без скандалов, но не смогли наладить нормальное общение после развода.