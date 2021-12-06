У попавшего под раздачу Киркорова нашелся защитник

Юрист заявил, что предстоящее слушание станет самым коротким в его практике. По его словам, все дорожные штрафы Филипп Киркоров давно оплатил.
Добровинский опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что у знаменитости накопилось много долгов из-за неуплаты штрафов ГИБДД. Он отметил, что Филипп Киркоров очень удивился, когда узнал, что у него якобы имеется задолженность.
Адвокат добавил, что обращался в бухгалтерию компании певца. Там ему и сказали, что штрафы уже оплачены.
Напомним, на короля отечественной эстрады ранее составили множество протоколов за неуплату автоштрафов. По каждому из них звезде грозит либо штраф, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. На официальном портале, где москвичи могут отслеживать свои проблемы с законом, появились записи по делам исполнителя.
Как писали "Дни.ру", ранее счета Филиппа Киркорова блокировали налоговики. Так, весной этого года артист несколько раз привлекался к административной ответственности за несвоевременное исполнение решений суда.