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Шоу-бизнес
У попавшего под раздачу Киркорова нашелся защитник

У попавшего под раздачу Киркорова нашелся защитник

Филипп Киркоров попал в неловкую ситуацию: 14 декабря суд должен рассмотреть дело певца о автоштрафах. За артиста вступился звездный адвокат Александр Добровинский.
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Юрист заявил, что предстоящее слушание станет самым коротким в его практике. По его словам, все дорожные штрафы Филипп Киркоров давно оплатил.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Добровинский опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что у знаменитости накопилось много долгов из-за неуплаты штрафов ГИБДД. Он отметил, что Филипп Киркоров очень удивился, когда узнал, что у него якобы имеется задолженность.

Адвокат добавил, что обращался в бухгалтерию компании певца. Там ему и сказали, что штрафы уже оплачены.

Напомним, на короля отечественной эстрады ранее составили множество протоколов за неуплату автоштрафов. По каждому из них звезде грозит либо штраф, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. На официальном портале, где москвичи могут отслеживать свои проблемы с законом, появились записи по делам исполнителя.

Как писали "Дни.ру", ранее счета Филиппа Киркорова блокировали налоговики. Так, весной этого года артист несколько раз привлекался к административной ответственности за несвоевременное исполнение решений суда.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 18:14 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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