Элитное авто Киркорова с модными номерами попало на фото в момент нарушения ПДД

В отношении Филиппа Киркорова возбудили 13 административных дел по части 1 статьи 20.25 "Уклонение от исполнения административного наказания". Дело в том, что артист не оплатил 132 штрафа (85 тысяч рублей) за нарушение правил дорожного движения (ПДД). 14 декабря певица ждут в суде.
Пятый канал опубликовал снимки, на которых запечатлен элитный автомобиль Киркорова марки Rolls-Royce Ghost в момент нарушения ПДД. На одном фото можно увидеть, как машина с номером 777 пересекает сплошную линию на Ленинградском проспекте.
Представители Киркорова подготовили ответное заявление, поскольку не понимают, почему так произошло. Юрист Александр Добровинский (который, кстати, в прошлом году принимал участие в судебном процессе по делу Михаила Ефремова) рассказал, что в бухгалтерии компании народного артиста уверяют: все штрафы погашены и уже давно.
Ранее "Дни.ру" писали о выступлении Филиппа Киркорова на премии "Песня года 2021". Поклонникам настолько понравился перформанс кумира, что они завалили певца цветами и подарками. Покидая сцену, народный артист с надменным видом швырнул в лицо зрителей грязное ведро.