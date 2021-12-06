Совсем не королевские манеры: всплыли новости о постоянных скандалах в семье Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей. Старшие уже посещают школу, а младший сын ходит в детский сад. Семейная жизнь герцога и герцогини выглядит идиллической, однако в прессу просочилась совсем иная информация.
Как выяснилось, в семье Кейт Миддлтон постоянно царят скандалы. Конечно, все не так страшно, однако дети живут в ругани.
Очень часто наследники королевского престола Великобритании конфликтуют. Внук Елизаветы II проболтался, что его дети шумно ссорятся постоянно.
Причина оказалась банальна – принцессе Шарлотте и принцу Джорджу нравится музыка разных стилей, из-за этого дети Кейт Миддлтон все время на повышенных тонах выясняют отношения, позабыв о королевских манерах. Как выяснилось, любимой песней маленькой принцессы является композиция Шакиры Waka-Waka.
В итоге принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили, что в определенные часы музыку слушает Шарлотта, а в другое время ее брат.
Стоит отметить, что и раньше Кейт Миддлтон рассказывала, что принцесса Шарлотта растет своенравной бунтаркой. Она очень упрямая и довольно взбалмошная, что не похоже на других детей Герцогини.