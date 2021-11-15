Обнародован страшный диагноз покрытой синяками Елизаветы II: Слабеет на глазах

Уже долгое время публика крайне обеспокоена состоянием королевы. На этот раз появился инсайдер.

На прошлой неделе появилась информация о серьезном ухудшении состояния Елизаветы II. После этого народ призвал принца Гарри срочно вернуться на родину. Он отметил, что крайне обеспокоен самочувствием бабушки, но как поступить правильно пока не знает. Теперь королева отменяет одно мероприятие за другим. Иногда ее даже заменяет Кейт Миддлтон, что еще сильнее пугает народ.

Инсайдер заявил, что хорошо знаком с ситуацией в семье. Он указал, что дела идут намного хуже, чем предполагают люди. Все дело в том, что королева якобы страдает страшным недугом уже долгое время. Ранее его удавалось скрывать и держать под контролем, но теперь все якобы изменилось.

По словам неизвестного источника из окружения, некоторое время назад у Елизаветы II якобы диагностировали лейкемию. При этом последний месяц стал крайне неудачным, потому что состояние начало ухудшаться, в связи с чем королева и отменяет мероприятия и встречи. Он отметил, что она "слабеет на глазах".

Инсайдер подчеркнул, что найти подтверждения его словам не составляет труда. Он сообщил, что один из симптомов лейкемии являются специфические синяки, которые можно было заметить на ее руках во время последних публичных выходов.