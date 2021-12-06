"Вырос уже": Милохин стиснул пышную грудь Медведевой

Партнеры сблизились еще сильнее. Даня Милохин и Евгения Медведева счастливы вместе.

Статус одной из самых популярных пар на проекте "Ледниковый период" по праву занимают Даня Милохин и Евгения Медведева. Тиктокер и чемпионка самые молодые участники шоу, но не уступают в усердии своим конкурентам. Народ активно сватает фигуристку и безбашенного блогера в надежде, что они закрутят роман.

Даня Милохин не раз признавался, что ему импонирует Евгения Медведева в качестве девушки. Партнеры называют себя друзьями, хотя невооруженным глазом заметно искру, которая пробежала между ними. Они обнимаются, целуются и утверждают, что счастливы.

В день рождения юного блондина, 6 декабря, Евгения Медведева шутливо поздравила его с 20-летием. В Сети появился снимок, на котором Даня Милохин прижимал к себе фигуристку и ненароком стиснул ее пышную грудь.

Пользователи Сети присоединились к поздравлению спортсменки в "Инстаграм". Даня Милохин вызвал шумиху и море позитивных комментариев. "С днем рождения тебя, пупс, вырос уже", "Какая прелесть!", "Красавчики", "Какие же вы сладуськи", "Будьте счастливы, ребята!" — написали поклонники.



Напомним, в минувшую субботу на Первом канале показали, как Даня Милохин и Евгения Медведева катаются в ролях человека паука и его возлюбленной. В конце номера фигуристка поцеловала партнера в губы, когда на нем была надета маска.