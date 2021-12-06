"Нужна свежая кровь": Лазарев объявил о поиске нового мужа

Сергей Лазарев объявил о срочном поиске нового мужа для Леры Кудрявцевой. Артист пошутил над коллегой.

В минувшие выходные во дворце "Мегаспорт" в Москве состоялась запись новогодних эфиров фестиваля "Песня года". В этом году ежегодной премии исполняется 50 лет. На юбилейном концерте выступили все звезды российской эстрады, в том числе начинающие артисты. Ведущими мероприятия по традиции стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Коллеги весь вечер подшучивали друг над другом, а Сергей Лазарев один раз даже перегнул палку и случайно выдрал клок волос у соведущей. Это произошло, когда он хотел поправить ей прическу и убрал цветок с ее головы. Вместе с подсолнухом Лазарев случайно вырвал внушительных размеров прядь волос у Кудрявцевой.

На этом "шуточки" не кончились, и Сергей Лазарев решил и дальше подтрунивать над коллегой. Он заявил, что Кудрявцевой давно пора сменить мужа, на что ведущая сделала огромные глаза.

"Нужна свежая кровь", – пояснил Сергей Лазарев. Зал взорвался от смеха, оценив шутку певца.

Ранее "Дни.ру" писали, что на "Песне года" Филипп Киркоров удивил зал странной выходкой. Он швырнул прямо в зрителей грязное ведро из-под рассыпавшейся цветочной композиции. После этого вслед за ведром в людей полетели цветы с шипами, поднятые артистом с пола. Впрочем, фанаты были не против.