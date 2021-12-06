Надменный Киркоров швырнул в лицо зрителей грязное ведро

Филипп Киркоров не стал собирать упавшие цветы от поклонников.

В минувшие выходные во дворце "Мегаспорт" в Москве состоялась ежегодная премия "Песня года 2021". В этом году фестиваль отмечает 50-летие. На юбилейном концерте блистали все звезды российской эстрады. Ведущими по традиции были Сергей Лазарев и Лера Курдявцева.

Многочасовую программу выпустят в эфир в первые дни 2022 года, однако в Сети уже появились кадры видео съемок. В новогоднем шоу выступили сногсшибательные певицы Клава Кова, Анжелика Варум, Лариса Долина, София Ротару, а также украинские исполнительницы MARUV и Ани Лорак. На сцену вышли также Сергей Лазарев, Лев Лещенко, Сергей Жуков, Дима Билан, Олег Газманов и многие другие.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в этот вечер был в ударе. После выступления фанаты завалили его цветами и подарками. Певец еле смог унести со сцены все букеты. Одна из композиций развалилась прямо у него в руках. Это были цветы в декоративном ведре. Киркоров не растерялся и с надменным лицом швырнул ведро в сторону со сцены, а оставшиеся цветы он поднял с пола и бросил прямо в зал. Поклонники были счастливы и ловили лепестки из рук кумира.

Зрители особенно ждали на "Песне года" Софию Ротару, которая в последние годы редко выступает в России. Народную артистку СССР после выступления также осыпали цветами. Один из поклонников приготовил настолько огромный букет, что певица не смогла его забрать. Фаната пришлось провожать к ней в гримерку.