С трудом оправившийся после двух операций Леонтьев затискал известную певицу у всех на виду

72-летний Валерий Леонтьев в последнее время переживал довольно сложный период.

Народный артист одну за другой перенес сразу две сложные операции. Сначала мужчине прооперировали больные колени – дали себя знать старые травмы менисков, полученные на сцене. А после была операция на глаза, которая даже долгое время спустя заставляла Валерия Леонтьева воздерживаться от выходов в свет.

Несмотря на все сложности, всенародно любимый артист все-таки оправился и теперь вновь появился на публике во всеоружии. На днях Валерий Яковлевич приехал на "Песню года". Как заметили журналисты "КП", артист отлично выглядел, был стильно и ярко одет, пребывал в хорошем настроении и даже немножко затискал известную певицу. У всех на виду 72-летний Валерий Леонтьев осыпал комплиментами и поцелуями 58-летнюю Лолиту, и она, кажется, была не против – в общем атмосфера сложилась прекрасная.

Судя по всему, народный артист уже полностью восстановился после пережитого и теперь готов продолжать свою концертную деятельность. К счастью, за сложный период болезни и пандемии знаменитому Казанове удалось не растерять свой большой коллектив. Известно, что даже в отсутствие концертов Валерий Яковлевич финансово поддерживал своих сотрудников.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что близкая подруга указала на зависимость оказавшегося на грани Валерия Леонтьева.