"****ду ремонтировать": 58-летняя Лолита откровенно о пластике половых губ

Гименопластика – модная сегодня среди звезд недорогая операция. Она проводится путем сшивания остатков гимена ("девственной плевы") – складки слизистой оболочки с отверстием, порванной при первом половом акте, при физических нагрузках и травмах. К такой операции прибегают по самым разным причинам – в связи с моральными принципами или по религиозным соображениям.
Нередко артистки корректируют и форму половых губ, исправляя врожденные или приобретенные дефекты женских половых органов, улучшают их внешний вид. Например, после рождения ребенка часто происходит увеличение влагалища, что приводит к снижению чувствительности во время полового акта, потере оргазма. А нарушение симметрии и неровные края могут вызывать дискомфорт во время занятий сексом и даже при ходьбе. Для решения таких интимных проблем проводится операция по уменьшению "ворот рая" – лабиопластика.
Например, после вторых родов бразильская певица Габриэлла да Сильва, участница телешоу "Голос-4", признавалась, что пошла на пластику, чтобы интимная жизнь с супругом стала более яркой. Ким Кардашьян прибегала к лазерному омоложению вагины. А Шэрон Осборн сделала подтяжку влагалища для борьбы с возрастными изменениями.
Но Лолита против подобных хирургических вмешательств. "****ду (цензура – Прим. ред.) ремонтировать? Зачем? – заявила она в программе "Ты не поверишь!" на НТВ – Я так занята работой, что все остальное, поверьте, это эмоции!"