"****ду ремонтировать": 58-летняя Лолита откровенно о пластике половых губ

Лолита была замужем пять раз. А о скольких ее мужчинах мы еще не знаем?! Но нет ли у 58-летней певицы после многих лет активной половой жизни желания подкорректировать детородный орган, а то и вовсе вернуть девственность?

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