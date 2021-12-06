"Возраст": в уход Лепса не верят многие

Григорий Лепс сделал странное заявление. Певица Светлана Панкова надеется на лучшее.



Григорий Лепс – один из самых любимых певцов для старшего поколения. Многие ходят на его концерты и знают все композиции наизусть. Исполнитель хитов "Я тебе не верю", "Я счастливый", "Рюмка водки на столе", "Лондон" всегда собирает полные залы на своих концертах. Правда, на днях, появились слухи о том, что он хочет закончить карьеру.

"Я думаю, что Лепсу не пора уходить со сцены, потому что Лепса слушают всегда и везде, он всегда будет в тренде. Его песни любят многие, без него на сцене будет просто скучно", – дала комментарий Светлана Панкова.

Многие не хотят верить в то, что музыкант, действительно, перестанет петь. В любом случае, пока он продолжает выступать и радовать зрителей.

"Я считаю, что у каждого артиста бывают перегорания. В его случае, это не только перегорание, но и, наверное, возраст влияет на все происходящее. Он уже не так много времени проводит в студии и занимается не тем, чем нужно заниматься", – высказалась певица.

Член жюри шоу "Голос" признавался, что часто приезжает на запись песен, но вместо этого просто сидит и ест. Его коллега дала понять, почему артист до сих пор находится в шоу-бизнесе, если ему это не приносит удовольствия.

"Потому что любая творческая душа хочет петь и сложно просто взять и в один момент забросить. Либо ты продолжаешь, либо в его случае, это мимолетное перегорание. Близкие его поддержат и он дальше будет проводить время в студии именно с пользой, а не просто бегать ужинать", подытожила Светлана.