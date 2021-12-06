Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Понедельник
6 декабря
Лента новостей
15:43
Горе раздавило Деревянко: Я с каждым днем все больше и больше скучаю
15:39
Сотни спустившихся с горы Санта-Клаусов сняли на видео
15:36
"Возраст": в уход Лепса не верят многие
15:32
"Нужна свежая кровь": Лазарев объявил о поиске нового мужа
15:31
Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации
15:31
"Какую-то бумажку подписывать заставляют": Рудинштейну подсунули договор
15:16
Надменный Киркоров швырнул в лицо зрителей грязное ведро
15:12
Орлова заговорила о духе Фриске после тайной свадьбы: Была бы счастлива
15:06
Звезда сериала "Великая" сорвалась
14:51
С трудом оправившийся после двух операций Леонтьев затискал известную певицу у всех на виду
14:34
"Хочу": Лазарева примчалась к Панину за редким наслаждением
14:28
Для чего Екатерине Андреевой поменяли дату рождения
14:21
Рудковская накинулась на унизившую на ее "бесталанного" сына Тарасову: Нужен был для рейтинга
14:14
Влюбленная Акиньшина бросилась вслед за Козловским: ни на шаг не отходила
14:13
"Я очень горюю": безутешная Чурикова раздавлена смертью
14:08
"Пожалуйста, береги себя!": друзья молятся за здоровье Ротару
14:04
"****ду ремонтировать": 58-летняя Лолита откровенно о пластике половых губ
13:54
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
13:41
"На камеру": странные игры Ивлеевой и Элджея высмеяли
13:33
Укрепление фронтов НАТО и поставка оружия в Польшу: к чему готовятся США
13:32
У скрывающей лицо Ходченковой из сериала "По ту сторону смерти" заподозрили большие проблемы
13:23
Доигрался: Нарушившего закон Киркорова могут упечь за решетку
13:19
Пригожин оплевал отхватившего ниже пояса Руссо: Меньше надо пипкой бегать по женщинам!
13:02
"Спермы хватит": застрявший в туалете 250-килограммовый сын Сафронова решил спасти человечество
12:43
"Любовь надо беречь!": Сбросивший трусы Нагиев стал свингером
12:35
"Уголовная ответственность": дело певицы МакSим набирает обороты
12:33
Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 декабря
12:26
32 136 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
12:20
Новогодние салаты обойдутся россиянам дороже на 15-25%
12:13
Молодящаяся пенсионерка Бабкина довела россиян до экстаза: Розовые кудри и игривый вид
11:46
"Очень сдал": Сраженный инсультом Добрынин шокировал публику
11:42
"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
11:40
"Ни копейкой не помогла": потратившийся на похороны сын Градского набросился на молодую вдову
11:39
Темнокожий ухажер и невероятная схожесть с мамой: что стало с дочерью погибшей в аварии Марины Голуб
11:23
Манипуляция и гнев: священник объяснил странное поведение Шукшиной
11:20
Проблемы с сердцем: скончался музыкант группы "Сплин"
11:17
Измученный страшными болями Антонов напугал народ: Прятался за очками и кепкой
11:11
В Нефтеюганске следователи проверят воткнувшего ключ в глаз одноклассника школьника
10:52
"На ребенка наплевать": отчаявшаяся Борисова выставила бунтующую дочь из дома
10:31
На Сахалине сухогруз сел на мель
10:25
Внезапное появление исчезнувшей Аллегровой вызвало оторопь: Мешковатые наряды и полнота
10:23
"Сокровища окажутся на помойке": Кравец переживает из-за хозяйствующих в доме Зайцева чужих людей
10:10
Россиян предупредили о штрафах за остекление балкона
09:53
В Бразилии двух младенцев случайно вакцинировали от ковида
09:47
"Подонок!": Садальский приложил взбесившуюся Распутину после скандала с Малаховым
09:30
Обида до гроба: Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Ярмольника
09:25
В Новгородской области загорелась тюрьма
09:16
Торчащие волосы, ошейник с шипами и лезвие на шее: какой выросла единственная дочь Ветлицкой
09:07
"С чего вы взяли, что это Клава Кока?": Киркоров назвал имена претендентов на "Евровидение-2022"
08:59
Знаменитая артистка закатила публичную истерику правдорубке Кудрявцевой: Это просто аморально
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Плохо воспитывает детей": Избаловавшего дочь Киркорова смешали с грязью
Захарову впечатлил "масштаб наглости и вранья" американцев
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Порошенко попросил у Запада "адских санкций" для России
"Кайфуйте!": Вышвырнутой из МХАТа Бузовой возводят новый театр
Вскрылась правда о связи молодой жены Градского с его старшим сыном
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Возраст": в уход Лепса не верят многие

"Возраст": в уход Лепса не верят многие

Григорий Лепс сделал странное заявление. Певица Светлана Панкова надеется на лучшее.
прочитано 88 раз

Григорий Лепс – один из самых любимых певцов для старшего поколения. Многие ходят на его концерты и знают все композиции наизусть. Исполнитель хитов "Я тебе не верю", "Я счастливый", "Рюмка водки на столе", "Лондон" всегда собирает полные залы на своих концертах. Правда, на днях, появились слухи о том, что он хочет закончить карьеру.

ПО ТЕМЕ

"Пора на пенсию!": 59-летний Лепс о завершении музыкальной карьеры

Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса

 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

"Я думаю, что Лепсу не пора уходить со сцены, потому что Лепса слушают всегда и везде, он всегда будет в тренде. Его песни любят многие, без него на сцене будет просто скучно", – дала комментарий Светлана Панкова.

Многие не хотят верить в то, что музыкант, действительно, перестанет петь. В любом случае, пока он продолжает выступать и радовать зрителей.

"Я считаю, что у каждого артиста бывают перегорания. В его случае, это не только перегорание, но и, наверное, возраст влияет на все происходящее. Он уже не так много времени проводит в студии и занимается не тем, чем нужно заниматься", – высказалась певица.

Член жюри шоу "Голос" признавался, что часто приезжает на запись песен, но вместо этого просто сидит и ест. Его коллега дала понять, почему артист до сих пор находится в шоу-бизнесе, если ему это не приносит удовольствия.

"Потому что любая творческая душа хочет петь и сложно просто взять и в один момент забросить. Либо ты продолжаешь, либо в его случае, это мимолетное перегорание. Близкие его поддержат и он дальше будет проводить время в студии именно с пользой, а не просто бегать ужинать", подытожила Светлана.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 15:36 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 19 ноября

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

С трудом оправившийся после двух операций Леонтьев затискал известную певицу у всех на виду

Артист появился на публике после перерыва
Шоу-бизнес

Для чего Екатерине Андреевой поменяли дату рождения

Комментарий астролога
Шоу-бизнес

"Какую-то бумажку подписывать заставляют": Рудинштейну подсунули договор

Продюсер пришел в негодование
Шоу-бизнес

Внезапное появление исчезнувшей Аллегровой вызвало оторопь: Мешковатые наряды и полнота

Артистка изменилась

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации
32 136 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В Бразилии двух младенцев случайно вакцинировали от ковида
Ученые назвали год окончания пандемии коронавируса

Спорт

"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой
Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо

Регионы

На Сахалине сухогруз сел на мель
В Новгородской области загорелась тюрьма
Жителей Химок перепугала дикая лиса на территории детсада
В Севастополе мужчина задушил свою мать поводком
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+