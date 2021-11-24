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Шоу-бизнес
Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса

Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса

Ева Лепсверидзе повзрослела и прославилась благодаря таланту, доставшегося от знаменитого отца
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59-летний певец Григорий Лепс – многодетный отец. Известный артист дважды был женат и обзавелся четырьмя наследниками. Средняя дочь музыканта, 19-летняя Ева Лепсверидзе, стала известной не только благодаря прославленному имени отца, но и как яркая вокалистка довольно популярной группы.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Ева появилась на свет в 2002 году в браке певца со второй супругой Анной Шаплыковой, выступавшей в балете Лаймы Вайкуле. Несмотря на то, что наследница Лепса была связана с музыкой уже с ранних лет, в ее планы не входила карьера певицы. Однако судьба распорядилась иначе.

Впервые как вокалистка Ева выступила уже в 2017 году – тогда девушке было всего 15 лет. Вместе с Сашей Гринер, внучкой президента московского ЦСКА, Лепсверидзе спела в "Крокус Сити Холл". Позже дуэт превратился в трио – вместе с Эден Голан, которую телезрители знают благодаря проекту "Голос. Дети", девушки создали группу COSMOS girls. Григорий Лепс взял на себя продюсирование юных дарований.

За время своего существования участницы COSMOS girls успели не только громко заявить о себе, но и наделать шуму несколькими скандалами со своим участием. В 2019 году девушки приняли в группу новою исполнительницу – Аню Музафарову, которая до этого была участницей Open Kids. Позже COSMOS girls появились на фестивале "Жара", но поклонники заподозрили участниц в плагиате другой группы. А после Эден Голан покинула группу – девушек снова стало трое.

Несмотря на то, что Ева Лепсверидзе полностью увлечена музыкальной карьерой, она решила не пренебрегать получением высшего образования. Сейчас наследница известного артиста учится МГИМО на специалиста по связям с общественностью.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 ноября 2021, 04:08
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